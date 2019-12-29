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Самые богатые люди мира увеличили свое состояние на 25%

Комментариев: 1
Список возглавил владелец Amazon Джефф Безос.
Джефф Безос
Джефф Безос
Getty Images

Богатейшие люди мира увеличили свое состояние в этом году на четверть — на 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание акцентирует, что лишь 500 человек, которых относят к списку самых богатых, сократили свои доходы. Все остальные заработали средства разными способами: кто-то активно “пиарился“, а кто-то продавал дорогие разбитые машины.

Самая молодая “богачка“ в списке - Кайли Дженер. Она создла свой бренд косметики Kylie Cosmetics. Кайли продала 51% акций компании и заработала на этом за 600 млн долларов.

Но больше всех в этом году разбогател француз Бернар Арно. Его состояние стало больше на 36,5 миллиарда долларов. Он замкнул тройку самых богатых людей мира. Арно является владельцем контрольного пакета акций модного дома Louis Vuitton.

Возглавил рейтинг самых богатых людей владелец Amazon.com Inc. Джефф Безос. Его состояние насчитывает больше 111 миллиардов долларов.

Напомним, названы самые богатые музыканты десятилетия.

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Теги: богатые люди, миллиардеры
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Комментариев (1)
Тисс    29.12.2019, 17:36
Оценка:  +1
Тисс
Эта новость означает, что 25% жителей Земли стали беднее...
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