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В Казахстане изъяли более двух тонн красной икры

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Гражданин Казахстана на грузовом автомобиле DAF перевозил по маршруту Москва – Алматы около 2300 кг красной икры.
Контрабандная красная икра (архивное фото)
Контрабандная красная икра (архивное фото)
41.mvd.ru

В Казахстане изъяли крупную партию контрабандной красной икры из России. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 29 декабря, со ссылкой на начальника пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбека Султанова.

В ходе пограничного контроля в пункте пропуска Жайсан-авто в Актюбинской области был задержан гражданин Казахстана, следовавший на грузовом автомобиле DAF по маршруту Москва – Алматы.

По словам Султанова, в машине обнаружили около 2300 кг красной икры, предположительно, рыб лососевых пород, без сопроводительных документов.

Мужчина и изъятый груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Харьковской области на границе изъяли почти 700 кило красной икры из России. Пограничники задержали троих граждан Украины.                                                                                       

Напомним, в Черновцах в промышленных объемах изготавливали поддельную икру. Найти и заблокировать деятельность мошенников удалось после отравления местного жителя.

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Теги: Россия, контрабанда, Казахстан, икра, пограничники, красная икра
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Источник: korrespondent.net

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