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На Филиппинах число жертв тайфуна превысило 40 человек

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Тайфун Фанфон обрушился на прошлой неделе на провинции Мимаропа, Капис, Илоило и остров Лейте.
Последствия тайфуна Фанфон на Филиппинах
Последствия тайфуна Фанфон на Филиппинах

Количество погибших от тайфуна Фанфон на Филиппинах достигло 41 человека. Об том сообщает Анадолу в воскресенье, 29 декабря.

В результате разгула стихии травмы получили по меньшей мере 28 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, были повреждены 266 тысяч домов, эвакуировано 10 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе тайфун Фанфон обрушился на филиппинские провинции Мимаропа, Капис, Илоило и остров Лейте. Изначально сообщалось о 16 погибших.

А в начале декабря на Филиппинах полмиллиона людей вынуждены были оставить свои дома из-за тайфуна Тисой. Тогда погибли не менее 17 человек.

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Теги: стихия, жертвы, Филиппины, тайфун, погибли, стихийное бедствие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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