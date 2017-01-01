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В США самолет упал на жилой дом

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Авиакатастрофа произошла в штате Мэриленд. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Самолет разбился в США
Самолет разбился в США
dailysabah.com

Небольшой самолет рухнул на жилой в американском штате Мэриленд, сообщает Daily Sabah.
 
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. В результате инцидента возник пожар.
 
На месте происшествия работают спасатели. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Cмотрите фотогалерею: В США самолет упал на жилой дом


Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США

Напомним, 28 декабря в американском штате Луизиана упал самолет, по меньшей мере пять человек погибли.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, фото, крушение
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Источник: korrespondent.net

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