Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что для обеспечения суверенитета страны властям необходимо срочно принять активные меры, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны в соответствии со сложившейся ситуацией в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР назрела необходимость принятия активных, наступательных мер", - сказал Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что Северная Корея решила нарастить потенциал армии. Ким Чен Ын провел совещание военного комитета, на котором решили реорганизовать и перевооружить армию.
Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.
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