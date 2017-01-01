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Из-за пожаров в Австралии эвакуировали 30 тысяч туристов

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16 масштабных пожаров зафиксированы в штате Виктория. Ситуацию усугубляют жара и сильный ветер.
В Австралии бушуют лесные пожары
В Австралии бушуют лесные пожары

Почти 30 тысяч туристов были эвакуированы на юге Австралии из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.
 
Все они находились в регионе Джипсленд, расположенном в 250 км к востоку от Мельбурна. Покинуть свои дома пришлось и жителям городов Фернелл, Тамбун и Южный Тамбун.
 
В штате Виктория зафиксированы 16 масштабных пожаров. По данным синоптиков, погодные условия будут только усугублять ситуацию. 
 
В большинстве городов установится 40-градусная жара, а 31 декабря ветер усилится и сменит свое направление.
 
Напомним, масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Жертвами пожаров стали восемь человек, в том числе двое спасателей, еще более 30 получили травмы.

Сообщалось также, что пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха.

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Теги: Австралия, туристы, эвакуация, пожар
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Источник: korrespondent.net

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