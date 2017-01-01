Из-за пожаров в Австралии эвакуировали 30 тысяч туристов

16 масштабных пожаров зафиксированы в штате Виктория. Ситуацию усугубляют жара и сильный ветер.



Почти 30 тысяч туристов были эвакуированы на юге Австралии из-за лесных пожаров, сообщает

Почти 30 тысяч туристов были эвакуированы на юге Австралии из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС

Все они находились в регионе Джипсленд, расположенном в 250 км к востоку от Мельбурна. Покинуть свои дома пришлось и жителям городов Фернелл, Тамбун и Южный Тамбун.



В штате Виктория зафиксированы 16 масштабных пожаров. По данным синоптиков, погодные условия будут только усугублять ситуацию.



В большинстве городов установится 40-градусная жара, а 31 декабря ветер усилится и сменит свое направление.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet