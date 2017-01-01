На Филиппинах растет число жертв мощного тайфуна

Тайфун Фанфон обрушился на Филиппины на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 42 м/с.



Число погибших от тайфуна Фанфон на Филиппинах увеличилось до 47 человек, сообщают местные СМИ.



Тайфун Фанфон обрушился на острова 24 декабря. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигала 42 м/с.



В результате удара стихии были повреждены более 260 тысяч домов и около 90 госучреждений. Отменены 60 внутренних авиарейсов.







Напомним, в начале декабря не менее 17 человек От тайфуна пострадали 1,6 миллиона человек.Напомним, в начале декабря не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна Тисой.

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