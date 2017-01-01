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Названа причина падения в море самолета EgyptAir

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По мнению следователей, причиной падения самолета в море стала утечка кислорода в кабине пилота.
Самолет авиакомпании EgyptAir
Самолет авиакомпании EgyptAir


Следствие обнародовало результаты расследования, проведенного правоохранителями Франции, касающегося крушения лайнера Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, чтоприведший к крушению Airbus A320 пожар на борту начался из-за утечки кислорода в кабине пилота.

"Неполадки были выявлены еще до вылета из Каира, однако о них не сообщили", – говорится в докладе.

В министерстве гражданской авиации Египта данную версию опровергли.

Напомним, лайнер A320, совершавший рейс из Парижа в Каир, исчез с экранов радаров над восточной частью Средиземного моря 19 мая 2016 года. На борту лайнера находились 66 человек, среди которых были граждане Египта, Франции, Великобритании, Канады.

Крушение EgyptAir: на обломках обнаружен тротил

Вскоре обломки самолета были обнаружены близ города Александрия. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

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Теги: авиакатастрофа, крушение самолета, крушение самолета EgyptAir
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Источник: korrespondent.net

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