Мадуро назвал главного врага Венесуэлы

Венесуэльский лидер объявил врагом Венесуэлы своего коллегу, президента Колумбии Ивана Дуке.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", сообщает

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", сообщает El Nacional

"Враг Венесуэлы находится в Боготе во дворце Нариньо, и его зовут Иван Дуке", - заявил он во время новогодней речи, обращенной к Вооруженным силам Венесуэлы.







Напомним, в августе 2018 года произошла Мадуро также обвинил Колумбию в финансировании и руководстве политическим заговором, в ходе которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.Напомним, в августе 2018 года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе.

По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, Мадуро не пострадал.

Вскоре после инцидента глава государства обвинил в случившемся правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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