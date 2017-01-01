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Авиакатастрофа в Казахстане: появилась новая версия

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Следствие рассматривает три версии аварии, в том числе работу навигационных служб. В больницах находятся 46 пострадавших.
Благодаря погоде самолет не загорелся при крушении
Благодаря погоде самолет не загорелся при крушении
Комитет по ЧС МВД Казахстана

Следствие исключило погодные условия как причину крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, но добавило версию с работой навигационной службы. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, пишет ТАСС.

"В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Вторая - возможность технической неисправности самого борта. Третья - работа навигационных служб", - рассказал Тургумбаев.

Он отметил, что благодаря погодным условиям самолет не воспламенился после падения, что минимизировало число жертв.

"В настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - сказал он.

По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов. 

Кроме того, глава ведомства сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации. "Остальные два бортпроводника находились в хвостовой части салона самолета. Они пока дают показания. Деталей следствия я пока разглашать не могу", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что в больницах находятся 46 пострадавших. 

Как известно, в авиакатастрофе в Казахстане пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
 
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Казахстан, авария
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Источник: korrespondent.net

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