Составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года
В 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, убытки от каждой из которых превышают $1 млрд. Об этом пишет южноафриканская радиокомпания SABC со ссылкой на подсчеты гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.
Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более $10 млрд каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию.
Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американской штате Калифорния - $25 млрд.
На второй позиции с потерями в размере $15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун Хагибис. Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном Факсай, то сумма достигнет $24 млрд.
На третьей позиции по размеру убытков - $12,5 млрд - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в $12 млрд разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с $11,4 млрд замыкает ураган Дориан, обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в $10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун Лекима Китаю.
Убытки Ирана от наводнений в марте-июне оцениваются в $8,3 млрд. Тропический шторм Имельда, обрушившийся на американский штат Техас в сентябре, привел к убыткам в размере $8 млрд. Майский циклон Фани причинил Индии и Бангладеш ущерб в $8,1 млрд.
Наибольшее число погибших в результате стихийного бедствия в 2019 году отмечено на севере Индии в результате наводнений: там зарегистрировано 1,9 тыс. жертв.
Для Африки наиболее разрушительным стал тропический циклон Идай, который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения. В результате погибли 1,3 тыс. человек, стихия привела к сильным разрушениям. Больше других пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон Идай стал одним из самых разрушительных в современной истории Южного полушария, и нанес ущерб в размере $2 млрд.
В целом, отмечает Christian aid, 2019 год стал одним из самых неспокойных с точки зрения природных катаклизмов, вызвав огромный экономический ущерб.
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