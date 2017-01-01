Составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года

В 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, убытки от каждой из которых превышают $1 млрд. Об этом пишет южноафриканская радиокомпания SABC со ссылкой на подсчеты гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более $10 млрд каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию.

Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американской штате Калифорния - $25 млрд.

На второй позиции с потерями в размере $15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун Хагибис. Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном Факсай, то сумма достигнет $24 млрд.

На третьей позиции по размеру убытков - $12,5 млрд - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в $12 млрд разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с $11,4 млрд замыкает ураган Дориан, обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в $10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун Лекима Китаю.