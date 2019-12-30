В РФ на поминках произошло ЧП: пол с людьми провалился в подвал
В российском городе Астрахань во время поминок в кафе провалился пол. Несколько близких усопшего оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
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Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".
Сообщается, что ЧП произошло в кафе "Мечта". За столом собрались 14 человек, чтобы помянуть умершего близкого. В какое-то время в пол обрушился, и люди вместе со стульями, столами, едой и посудой провалились в подвальное помещение на глубину около метра.
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Позже в ГУ МЧС РФ по Астраханской области подтвердили инцидент. Сообщается, что площадь обрушения составила почти 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадали 4 человека.
Прибывшие бригады скорой помощи отвезли травмированных в больницу. Врачи диагностировали у людей травмы средней тяжести. Пришлось эвакуировать всех остальных посетителей кафе.
Напомним, составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года. Уходящий год стал одним из самых неспокойных в мире с точки зрения природных катаклизмов.
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ТАК ВОТ ОНИ ПОДКОП ПОД КУХНЮ ДЕЛАЛИ , ЧТОБЫ ОТХОДЫ ВОРОВАТЬ ( ДЕТИШКАМ СВОИМ ПОДАРОК ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ) , ВОТ И НЕ РАСЧИТАЛИ ЧТО ТО ....
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ...