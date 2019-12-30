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В РФ на поминках произошло ЧП: пол с людьми провалился в подвал

Комментариев: 8
Пол в кафе ушел в подвал.
Фото с места событий
Фото с места событий
t.me/Lshot

В российском городе Астрахань во время поминок в кафе провалился пол. Несколько близких усопшего оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. 

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Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Сообщается, что ЧП произошло в кафе "Мечта". За столом собрались 14 человек, чтобы помянуть умершего близкого. В какое-то время в пол обрушился, и люди вместе со стульями, столами, едой и посудой провалились в подвальное помещение на глубину около метра.

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Позже в ГУ МЧС РФ по Астраханской области подтвердили инцидент. Сообщается, что  площадь обрушения составила почти 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадали 4 человека. 

Прибывшие бригады скорой помощи отвезли травмированных в больницу. Врачи диагностировали у людей травмы средней тяжести. Пришлось эвакуировать всех остальных посетителей кафе.

Напомним, составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года. Уходящий год стал одним из самых неспокойных в мире с точки зрения природных катаклизмов.

 

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Теги: РФ, поминки, ЧП
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Комментариев (9)
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Схiдный_бiдняк    30.12.2019, 17:09
Оценка:  +1
Схiдный_бiдняк
это ладно, похрен на Рашу. Там потриоты провели расследование и оказалось что Шулявский мист за 1 лярд баксов на досточках держится)))) там шумиха и зрада-зрадная началась!
Жеральд    30.12.2019, 17:08
Оценка:  +1
Жеральд
Уйдут вслед за усопшим...
Лаптев    30.12.2019, 17:01
Оценка:  +1
Лаптев
Видать гиперзвуковые поминки были, загадочного полета.
BOOTSMANN    30.12.2019, 16:58
Оценка:  0
BOOTSMANN
Ватники на поминках танцы устроили, вот перекрытие и не выдержало...
ВыВсеВрети    30.12.2019, 16:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
Бог, он метит!...
Бувший_східняк    30.12.2019, 16:36
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Анало говнет.
сергей11    30.12.2019, 16:36
Оценка:  +1
сергей11
"Авангард" долетел?))
VSHIVANKA    30.12.2019, 16:46
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НЕ , КУХОННЫМИ РАБОЧИМИ ЗА ТАРЕЛКУ БОРЩА БЫЛИ ЭУРОПЭЙЦИ - ШАРОВАРНИКИ .....
ТАК ВОТ ОНИ ПОДКОП ПОД КУХНЮ ДЕЛАЛИ , ЧТОБЫ ОТХОДЫ ВОРОВАТЬ ( ДЕТИШКАМ СВОИМ ПОДАРОК ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ) , ВОТ И НЕ РАСЧИТАЛИ ЧТО ТО ....
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ...
Said-diamond777    30.12.2019, 17:16
Оценка:  0
Said-diamond777
Долбоеб
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