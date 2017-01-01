Помпео подтвердил визит в Украину в 2020 году

Кроме намерений госсекретаря США посетить Украину в 2020 году, в планах также есть поездки в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Госсекретарь США Майк Помпео запланировал визит в ряд стран СНГ в 2020 году. в том числе и в Украину, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря, в его Twitter.

"Рад посетить в новом году Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии", - написал американский политик.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Помпео прибудет с визитом в Украину. По информации СМИ, визит Госсекретаря США в Киев запланирован с 3 по 4 января.

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