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Помпео летит в Украину: озвучена дата и детали

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Госсекретарь США намерен встретится также с главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Помпео примет участие в церемонии в Михайловском соборе
Помпео примет участие в церемонии в Михайловском соборе
Getty Images
 
Государственный департамент США обнародовал на своем сайте программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря.
 
Отмечается, что визит состоится 3 января.
 
"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе. 
 
Еще госсекретарь США прибудет на церемонию возложения венков в Свято-Михайловский собор в честь погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.
 
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что посетит Украину в начале 2020 года. Также он планирует в новом году приехать в Беларусь, Казахстан, на Кипр и т.д.
 
Напомним, Уильям Тейлор дал украинским журналистам прощальное интервью в качестве временно поверенного в делах США в Украине, в котором высказал несогласие с Трампом в вопросе украинской коррупции.

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Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майкл Помпео, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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