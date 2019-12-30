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В Испании на фестивале прогремел взрыв

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Сообщается, что взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться мешком с порохом.
Пострадали по меньшей мере 14 человек
Пострадали по меньшей мере 14 человек
El Mundo
 
В Испании в муниципалитете Сентелес неподалеку Барселоны прогремел взрыв на фестивале сосны, по меньшей мере 14 человек пострадали, сообщает в понедельник, 30 декабря, El Mundo. 
 
Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом. 
 
В результате инцидента 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 3 – в тяжелом состоянии. 
 
 
Напомним, в столице Сомали Могадишо в результате теракта погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца.
 
Также недавно в Черногории возле здания посольства Болгарии произошел взрыв. Взрывчатку бросили на бульваре рядом с ночным клубом.

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Теги: Испания, фестиваль, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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