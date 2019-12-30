Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают "пьяные очки"

Комментариев: 1
Молодых основателей музея вдохновила история их товарища, который после пьянки проснулся с педалью от велосипеда в кармане.
В музее есть очки с эффектом опьянения
В музее есть очки с эффектом опьянения
CNN
 
В Хорватии в Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью, где хранятся истории похмелья и предметы, напоминающие пьяные вечеринки, пишет CNN.
 
Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.
 
 
Посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди и поиграть в дартс со специальными очками на носу, которые создают эффект опьянения.
 
"Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.
 
Среди экспонатов музея есть странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью.
 
Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей.
 
Основатели музея отмечают, что музей создали не для пропаганды алкоголя, а наоборот, чтобы показать до чего может довести пьянка.
 
 
Напомним, британский ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски рассказал, какие спиртные напитки быстрее всего вызывают опьянение.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Хорватия, музей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    30.12.2019, 19:23
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Синего Педю к себе пригласите, самый лучший экспонат)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь