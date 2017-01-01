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Самые состоятельные люди планеты обогатились на 25% - Bloomberg

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Лидирует по-прежнему в списке самых богатых людей мира основатель Amazon Джефф Безос со своими 116 млрд долларов.
Джефф Безос возглавил список богачей
Джефф Безос возглавил список богачей
 
Известное финансовое агентство Bloomberg опубликовало данные анализа денежных накоплений богатейших людей мира в 2019 году.
 
Выяснилось, что совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет $5,9 трлн, что почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году.
 
Богатейшим в мире остается американский миллиардер Джефф Безос, состояние которого оценивается в $116 млрд, несмотря на потерю $9 млрд при разводе.
 
Самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, создательница одноименной линии косметики. Ее компания Kylie Cosmetics в этом году подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc., после чего Дженнер продала 51% акций за $600 млн.
 
Больше всего денег заработал Бернар Арно, его состояние увеличилось на $36,5 млрд, Билл Гейтс и Марк Цукерберг также стали богаче более чем на $20 млрд.
 
Напомним, в ноябре Билл Гейтс обошел Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Впервые за два года основатель Microsoft вернул себе титул самого богатого человека на планете.
 
Также Корреспондент писал, что в октябре основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около 7 млрд долларов из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

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Теги: рейтинг, Билл Гейтс, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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