Китайцы изобрели робота-кошку с шестью эмоциями

Энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость - это эмоции, которыми обладает "электрокошка".

Китайская компания Elephant Robotics создала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций, пишет New Atlas.

"Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам", - сказано в сообщении.

Кроме обычной ходьбы, кошка-робот може также играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке.

Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.

Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей.

Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

И касаемо шести эмоций роботизированного питомца, это: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.

Сейчас компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр "электрокошки".

Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.

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