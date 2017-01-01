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Китайцы изобрели робота-кошку с шестью эмоциями

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Энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость - это эмоции, которыми обладает "электрокошка".
Цена робота-кошки будет составлять 1299 долларов.
Цена робота-кошки будет составлять 1299 долларов.
newatlas.com
 
Китайская компания Elephant Robotics создала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций, пишет New Atlas.
 
"Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам", - сказано в сообщении.
 
Кроме обычной ходьбы, кошка-робот може также играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке. 
 
Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.
 
Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей. 
 
Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
 
И касаемо шести эмоций роботизированного питомца, это: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость. 
 
 
Сейчас компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр "электрокошки".
 
Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.
 
Напомним, в США выгуляли роботов-собак Mini Cheetah в парке. Mini Cheetah работают в полуавтономном режиме и управляются с помощью беспроводного пульта. 
 
Еще сообщалось, что компания Boston Dynamics начинает продажи роботов-собак SpotMini.

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Теги: робот, Китай, Технологии, кот
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Источник: korrespondent.net

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