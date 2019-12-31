Экс-глава Renault и Nissan покинул Японию без разрешения - СМИ

Карлос Гон мог выехать из страны под чужим именем. По имеющимся данным, он прибыл в Ливан.

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом, без разрешения покинул Японию. Об этом 31 декабря сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

В Токийском окружном суде подтвердили агентству, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

По данным телеканала NHK , национальная иммиграционная служба проверяет версию о том, что экс-глава автоконцерна выехал под чужим именем, так как его данные в списке выехавших из Японии не значатся. Ранее СМИ сообщили, что вечером 30 декабря Гон прилетез в Ливан из Турции на частном самолете.

Напомним, в ноябре прошлого года Карлос Гон был арестован в Японии . По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.

Также ему были предъявлены другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.

Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

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