Санкции США против Nord Stream 2 опоздали на год - Forbes

Меры Вашингтона против российского газопровода бесполезны и вызывают раздражение в ЕС, подчеркнул автор статьи.

Введение американских санкций в отношении газопровода Северный поток-2 является запоздалой и неэффективной мерой. Об этом говорится в статье Forbes, которая была опубликована в субботу 28 декабря.

Как отмечает в материале бизнес-журналист Кеннет Рапоза, "санкции, вероятно, запоздали примерно на год", так как строительство Северного потока-2 уже почти завершено.

"Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России", - уверен автор статьи.

Согласно его оценке, страны ЕС в значительной степени зависимы от поставок природного газа из России. Он дешевле сжиженного природного газа, который могут предложить США, и санкции не меняют это.

Также развитие альтернативной энергетики в Евросоюзе в краткосрочной перспективе не приведет к снижению спроса на российский газ

В публикации подчеркивается, что в числе партнеров Газпрома европейские компании, которых "не запугать антироссийскими мерами США, продиктованными геополитикой" и "Вашингтон знает это".

Рапоза также указал, что в Германии и Франции "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с РФ".

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ, а затем отвела свои суда из района строительства

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