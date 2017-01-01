В ЕС приветствовали газовый контракт между Украиной и РФ

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Об этом он написал в Twitter в ночь на 31 декабря.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - подчеркнул Шефчович.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет и урегулировали споры.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов.

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