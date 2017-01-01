Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС приветствовали газовый контракт между Украиной и РФ

Комментариев: 0
Подписание соглашения обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года, указали в Еврокомиссии.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович
 
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Об этом он написал в Twitter в ночь на 31 декабря.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря заключенной на прошлой неделе политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - подчеркнул Шефчович.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет и урегулировали споры.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов

В Нафтогазе оценили газовые соглашения с РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, ЕС, Еврокомиссия, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовое соглашение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь