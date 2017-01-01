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В Словакии суд вынес приговор по громкому делу об убийстве журналиста

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Суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который подыскивал киллера для убийства.
Свечи и цветы около фото Яна Куцияка и его невесты
Свечи и цветы около фото Яна Куцияка и его невесты
DPA

Суд в Словакии в понедельник, 30 декабря, вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка.

По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско, приговоренный к 15 годам лишения свободы, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране. В сентябре 2018 года полиция арестовала четверых подозреваемых. В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста.

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Теги: суд, Словакия, журналист, убийство, расследование
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Источник: korrespondent.net

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