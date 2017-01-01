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Новый год уже встретили несколько стран

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Двадцатые годы уже наступили. Две тихоокеанские страны встретили 2020 год. Следующая - Новая Зеландия.
Празднование 2020 года уже началось (иллюстративное фото)
Празднование 2020 года уже началось (иллюстративное фото)
otpusk-v-evrope.info

Государства Самоа и Кирибати, расположенных в Тихом океане, уже встретили Новый год.

Так, в 12:00 по Киеву эти страны уже провели 2019 год и встретили 2020 год.

Следующей Новый год будет праздновать Новая Зеландия - в 13:00 по киевскому времени.

Куда пойти в Киеве на Новый год 2020

Ранее социологи узнали, чего больше всего хотят и ожидают украинцы в Новом году.

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Теги: праздники, Новый год, Тихий океан
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Источник: korrespondent.net

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