Новый год уже встретили несколько стран

Двадцатые годы уже наступили. Две тихоокеанские страны встретили 2020 год. Следующая - Новая Зеландия.

Празднование 2020 года уже началось (иллюстративное фото) otpusk-v-evrope.info

Государства Самоа и Кирибати, расположенных в Тихом океане, уже встретили Новый год.

Так, в 12:00 по Киеву эти страны уже провели 2019 год и встретили 2020 год.

Следующей Новый год будет праздновать Новая Зеландия - в 13:00 по киевскому времени.

Куда пойти в Киеве на Новый год 2020

Ранее социологи узнали, чего больше всего хотят и ожидают украинцы в Новом году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet