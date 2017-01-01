Новый год уже встретили несколько стран
Двадцатые годы уже наступили. Две тихоокеанские страны встретили 2020 год. Следующая - Новая Зеландия.
Государства Самоа и Кирибати, расположенных в Тихом океане, уже встретили Новый год.
Так, в 12:00 по Киеву эти страны уже провели 2019 год и встретили 2020 год.
Следующей Новый год будет праздновать Новая Зеландия - в 13:00 по киевскому времени.
Куда пойти в Киеве на Новый год 2020
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