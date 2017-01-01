В Багдаде напали на посольство США

Из-а авиаударов США в Ираке несколько тысяч протестующих атаковали американское посольство в Багдаде. Иракское правительство заявило о пересмотре отношений с Вашингтоном.

Несколько тысяч протестующих в Багдаде во вторник, 31 декабря, атаковали посольство США в Ираке в ходе митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

Отмечается, что тысячи демонстрантов беспрепятственно прошли через блокпосты, которые отделяют так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания и диппредставительства.

"Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США", - говорится в сообщении.

После митингующие попытались прорваться на территорию американского посольства, бросаясь бутылками с водой и разбили камеры видеонаблюдения в то время, как иракские силовики пытались оттеснить их от посольства.

Reuters со ссылкой на источники в иракском МИД отмечает, что посол США и штат посольства в Багдаде эвакуированы.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки Катаиб Хезболла. Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Шиитская группировка Катаиб Хезболла действует на территории Сирии и Ирака, тесно связанным с Ираном и получает из этой страны военную поддержку. В то же время Багдад терпит присутствие группировки на территории собственной страны.

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