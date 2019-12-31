У берегов Африки пираты похитили украинского моряка

Корсары увели в неволю часть экипажа со стоявшего на рейде танкера, включая украинца.

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В ночь на 31 декабря пираты напали на танкер “Happy Lady“ и похитили 8 членов экипажа, среди которых один украинец. Об этом сообщает агентство Maritime Bulletin.

Нападение морских разбойников произошло 30 декабря около 23:00 к юго-западу от города Лимбе (Республика Камерун), где танкер стоял на якоре с конца ноября.

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8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.

Кроме того в этот же день пираты напали еще на два корабля у Камеруна - Drogba и Vinaline Mighty. Атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Напомним, в середине декабря у берегов Африки пираты захватили танкер британской компании. Судно с гражданами Индии и Нигерии на борту атаковали в Гвинейском заливе. Пираты захватили 20 членов экипажа, оставив одного на судне.

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