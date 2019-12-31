Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Африки пираты похитили украинского моряка

Комментариев: 0
Корсары увели в неволю часть экипажа со стоявшего на рейде танкера, включая украинца.
Танкер "Happy Lady"
Танкер "Happy Lady"
marinetraffic.com

Читай также: У побережья Нигерии пираты похитили 19 моряков

В ночь на 31 декабря пираты напали на танкер “Happy Lady“ и похитили 8 членов экипажа, среди которых один украинец. Об этом сообщает агентство Maritime Bulletin.

Нападение морских разбойников произошло 30 декабря около 23:00 к юго-западу от города Лимбе (Республика Камерун), где танкер стоял на якоре с конца ноября.

Читай также: Пираты ограбили итальянский корабль в Мексиканском заливе

8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.

Кроме того в этот же день пираты напали еще на два корабля у Камеруна - Drogba и Vinaline Mighty. Атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Напомним, в середине декабря у берегов Африки пираты захватили танкер британской компании.  Судно с гражданами Индии и Нигерии на борту атаковали в Гвинейском заливе. Пираты захватили 20 членов экипажа, оставив одного на судне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пираты, Африка, Камерун, похищение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь