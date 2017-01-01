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Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

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Вашингтон ожидает, что Ирак использует свои силы для защиты американского посольства в Багдаде.
Сорванная вывеска с американского посольства в Багдаде
Сорванная вывеска с американского посольства в Багдаде

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака – городе Багдад. Об этом американский лидер написал в Twitter во вторник, 31 декабря.

По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде.

"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства", – заявил президент США.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке. Они кричали "смерть Америке", жгли флаги США и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки Катаиб Хезболла. США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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Теги: Ирак, США, Иран, война в Ираке, посольство, Трамп, Дональд Трамп, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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