Экс-премьер Хорватии получил шесть лет тюрьмы за взятку

Адвокат Иво Санадера будет обжаловать приговор в Верховном суде. Он считает, что были нарушены основные права подсудимого.

Окружный суд Загреба при повторном рассмотрении дела приговорил бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера к шести годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 31 декабря.

"Суд постановил, что бывший премьер-министр получил 10 млн евро в обмен на предоставление венгерской нефтяной компании MOL пакета акций хорватской энергетической компании INA. Суд также приговорил экс-главу компании MOL Жолта Эрнадию к двум годам тюрьмы за подкуп", – говорится в сообщении.

Адвокат 66-летнего Иво Санадера заявил, что готов обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку в ходе судебного разбирательства были нарушены основные права подсудимого. Компания MOL также выразила свое разочарование в связи с решением суда. Если приговор вступит в силу, экс-премьеру придется выплатить государству 10 млн евро.

Иво Санадер возглавлял правительство Хорватии в 2003-2009 годах и занимал пост в правящий партии Хорватский демократический союз. Он бежал из страны в 2010 году после предъявленных ему обвинений по двум делам о коррупции.

Санадер был задержан в Австрии и годом позже экстрадирован в Хорватию. В 2018 году он был приговорен к двум с половиной годам за спекуляцию и должен был выплатить 570 тысяч долларов государству – именно такую взятку он получил от Hypo Bank. В настоящее время Санадер отбывает тюремный срок по этому делу.

Ранее сообщалось, что суд Анголы арестовал активы и счета богатейшей женщины Африки 46-летней Изабель душ Сантуш – дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в $2,3 млрд. Арест связан с антикоррупционным расследованием.

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