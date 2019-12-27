Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США направили дополнительные силы в Ирак

Комментариев: 0
Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы оказать поддержку американским сотрудникам посольства в Багдаде.
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер

США направляют в Ирак дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 31 декабря.
 
Ранее сообщалось, что толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.
 
Американские дипломаты и посол успели эвакуироваться до начала штурма и уже покинули Ирак.
Глава Пентагона также призвал власти Ирака выполнить свои обязательства по охране американских сотрудников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, США, нападение, посольство США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь