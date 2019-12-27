Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Европу ждет резкое похолодание – ученые

Комментариев: 0
Северо-Атлантическое течение может изменить направление. Это может спровоцировать сильное похолодание в Европе.
Европу ожидает резкое похолодание
Европу ожидает резкое похолодание
АР (архив)

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что Европу может ждать резкое похолодание в течение ближайших ста лет, сообщает EurekAlert.
 
Результаты исследования свидетельствуют, что обеспечивающее мягкий климат на северо-западе Европы Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в ходе этого столетия.
 
Вероятность смены направления течения на данный момент составляет 15%, причиной изменений могут стать чрезмерное количество осадков и таяние льда в Гренландии.
 
При изменении направления течения Европу ожидает резкое похолодание, так как континент лишится приток тепла.

Составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года

Напомним, в ноябре 2019 года холодные воздушные массы из Сибири привели к рекордным заморозкам и сильным снегопадам в восточной части США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, изменение климата, похолодание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь