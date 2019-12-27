США ответили на заявления КНДР о разработке стратегического оружия
Вашингтон надеется, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".
США надеются, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "пойдет другим курсом", несмотря на заявления о разработке стратегического оружия. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберет другой курс", – сказал он.
Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за действиями КНДР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за действиями КНДР.
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