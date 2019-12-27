США ответили на заявления КНДР о разработке стратегического оружия

Вашингтон надеется, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".



США надеются, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "пойдет другим курсом", несмотря на заявления о разработке стратегического оружия. Об этом в интервью

США надеются, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "пойдет другим курсом", несмотря на заявления о разработке стратегического оружия. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберет другой курс", – сказал он.



Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".



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