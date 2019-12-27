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США ответили на заявления КНДР о разработке стратегического оружия

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Вашингтон надеется, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

США надеются, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "пойдет другим курсом", несмотря на заявления о разработке стратегического оружия. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
"Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберет другой курс", – сказал он.
 
Помпео выразил надежду, что Ким Чен Ын "изберет мир и процветание, а не конфликт и войну".
 
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за действиями КНДР.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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