Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке

Комментариев: 0
МИД Ирана призвал Соединенные Штаты пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".
МИД Ирана ответил на обвинения США
МИД Ирана ответил на обвинения США
AP (архівне фото)


Министерство иностранных дел Ирана назвало "пустыми" обвинения властей США Исламской Республики в нападении на посольство в Ираке.

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави также предостерег американцев от необдуманных заявлений, призвав Вашингтон пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".

Напомним, 31 января 2019 года толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.

Американские дипломаты и посол успели эвакуироваться до начала штурма и уже покинули Ирак.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения и заявил, что Тегеран "понесет полную ответственность" за это. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, США, Иран, посольство США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь