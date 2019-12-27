У берегов Африки захватили экипаж судна с украинцем на борту

Пираты похитили пятерых греков, двух филиппинца и одного украинца. Судно атаковали в 3 км от порта Либме.

Требований о выкупе за моряков пока не поступало Maritime Bulletin

У берегов Камеруна утром 31 декабря в результате атаки на греческий танкер Happy Lady были похищены 8 моряков . Об этом сообщает Associated press со ссылкой на власти Греции.

Как сообщается, инцидент произошел в 3 км от порта Либме, когда танкер стоял на якоре. Среди похищенных оказались пять греков, два филиппинца и один украинец. Еще одного члена экипажа ранили во время нападения.

По данным AP, пока не ясно, поступали ли в адрес компании-владельца судна требования о выкупе похищенных моряков. Кто совершил нападение также не сообщается.

Ранее в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер Duke, захватив 20 членов экипажа, оставив одного на судне.

Перед этим у побережья Нигерии похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation.

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