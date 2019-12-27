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КНДР отказывается от моратория на испытание ядерного оружия

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Северная Корея намерена возобновить испытания ядерного оружия и баллистических ракет.
КНДР отказывается от моратория на испытание ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет, сообщает агентство ЦТАК.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - заявил глава КНДР.

Также Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена".

Напомним, в 2018 году Ким Чен Ын объявил, что КНДР больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.

 

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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