Китай временно снижает пошлины на сотни товаров

Пошлины намерены снизить на 850 товаров из разных стран, в частности из тех, с которыми у Китая соглашения о зонах свободной торговли.

Китай решил временно снизить пошлины на импорт более чем 850 товаров с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

"Китай приступает к временному введению пошлин на более чем 850 наименований импортных товаров, которые будут ниже,... согласно статусу наиболее благоприятствуемой нации", - говорится в сообщении.

Целью меры является расширение и оптимизация структуры импорта, стимулирование его потенциала.

Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых лекарств от диабета.

Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди них Грузия, Исландия, Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец торговой войне с Китаем, подпишут 15 января.

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