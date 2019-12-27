В Греции заявили об окончании эпохи кризиса
Cитуация в экономике страны улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок, заверил новый премьер Греции.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в новогоднем поздравлении заявил об окончании эпохи кризиса в стране.
Он раскритиковал политику предыдущего правительства и пообещал лучшее будущее.
"В первой половине 2019 года закончился долгий цикл понижения, отсутствия безопасности и демагогии. Весна и лето означали изменение эпохи и в политической жизни страны. Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех", - заявил Мицотакис.
По его словам, ситуация в экономике улучшается, жизнь становится безопаснее и наводится порядок.
"Мы все еще находимся в начале трудного пути возрождения нашей родины. Первые успехи теряют смысл, если не имеют преемственности и продолжения... В нашем путешествии в 2020 году мы также столкнемся с трудностями. Однако я уверен, что мы их преодолеем", - сказал Мицотакис.
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