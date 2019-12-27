Хорватия начала председательство в Совете ЕС

Хорватия стала членом Евросоюза только в 2013 году и впервые будет руководить в Совете.

Председательство в Совете ЕС меняется раз в полгода twitter.com/UA_EUMission

Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Евросоюза на первое полугодие 2020 года, сменив Финляндию.

Как известно, Хорватия последней присоединилась к ЕС (1 июля 2013 года) и впервые займет председательский пост в Совете ЕС.

Председателю Совета ЕС государствами-членами союза делегируется право возглавлять переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по согласованию законопроектов Евросоюза.

Хорватия избрала девизом своего председательства "Сильная Европа в непростом мире".

В конце 2019 года Хорватия обнародовала программу своего председательского мандата в Совете ЕС.

В ней отмечается, что "сильная Европа" нуждается в решении задач дальнейшего экономического развития, устранения чрезвычайной климатической ситуации, урегулирования миграции, борьбы против дезинформации и популизма.

Эти задачи в Загребе намерены решать на основе четырех приоритетов: развивающаяся Европа, взаимосвязанная Европа, защищающая Европа и влиятельная Европа.

Кроме того, хорватское председательство планирует работу по усилению способности Евросоюза реагировать на кризисные ситуации.

В ноябре прошлого года Грузия впервые стала председателем в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации.

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