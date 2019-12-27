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Атаки талибов в трех регионах Афганистана: десятки погибших

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Боевики атаковали пункты пропуска в трех северных провинциях, погибли по меньшей мере 23 силовика.
Сложившие в декабре оружие члены "Талибана" и ИГИЛ
Сложившие в декабре оружие члены "Талибана" и ИГИЛ

Боевики движения "Талибан" совершили атаки в провинциях Кундуз, Балх и Тахар на севере Афганистана, в результате чего погибли по меньшей мере 23 военных. Об этом в среду, 1 января, сообщает телеканал 1TV.

По данным СМИ, в провинции Кундуз в ходе атаки талибов на один из контрольно-пропускных пунктов погибли восемь военнослужащих, среди которых были представители местной полиции и солдаты афганской армии. Еще четыре человека получили ранения.

В уезде Даркад (провинция Тахар) жертвами нападения талибов стали семь афганских военнослужащих, ликвидированы 11 боевиков.

В то же время Tolo News сообщает о гибели восьми полицейских при нападении на КПП в провинции Балх.

Ранее сообщалось, что несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".

 

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Теги: Афганистан, Талибан, военные, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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