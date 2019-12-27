В 2020 году председательствовать в ОБСЕ будет Албания

Тема Украины будет оставаться приоритетной для ОБСЕ, заверили в Албании. В 2019 году в организации председательствовала Словакия.

С 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ перешло от Словакии Албании, сообщает УНН.

В Албании заверили, что вопрос Украины будет оставаться приоритетным для ОБСЕ.

“Усилия по урегулированию конфликтов и их предупреждению будут на первом плане нашей повестки дня, начиная с восстановления сил по содействию мирному урегулированию кризиса в и вокруг Украины, которая остается наиболее неотложным вызовом в Европе”, – заявил и.о. министра иностранных дел Албании Гент Чака.

Напомним, в 2018 году в ОБСЕ председательствовала Италия, а в 2019 – Словакия.

Как сообщалось, с января председательствовать в Совете ЕС начинает Хорватия.

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