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При пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны

Комментариев: 1
В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли.
Полиция устанавливает причины пожара в зоопарке
Полиция устанавливает причины пожара в зоопарке
В зоопарке немецкого Крефельда в результате пожара погибли все обезьяны. Об этом сообщает DW в среду, 1 января, со ссылкой на пресс-служба зоосада.
 
 
Отмечается, что ночью загорелся обезьянник, все животные, которые жили в нем, погибли.
 
"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.
 
В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожар тушили практически всю ночь.
 
Пока причины возгорания остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу.
 
На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года должны были выселить в отдельное помещение.
 
Напомним, в декабре в американском штате Кентукки произошло массовое убийство лошадей.
 

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Теги: животные, Обезьяны, Германия, зоопарк, зоопарк животные, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    01.01.2020, 14:30
Оценка:  +2
xapi3mat
фрицы никак не уймутся со времен войны
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