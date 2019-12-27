Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Папа Римский принес извинения за то, что ударил женщину

Комментариев: 1
Папа Римский Франциск извинился за то, что случайно ударил женщину по рукам.
Глава Католической церкви Франциск
Глава Католической церкви Франциск
EPA/UPG

Папа Римский Франциск в среду 1 января принес извинения за свое поведение, когда он потерял терпение и ударил по руке одну очень активную паломницу. Об этом сообщает агентство AFP

Читай также: В 2020 году председательствовать в ОБСЕ будет Албания

“Иногда мы теряем терпение, это случается и со мной. Я прошу прощения за плохой пример, который произошел вчера“, - сказал глава католической церкви перед празднованием мессы в Ватикане.

Так, глава Католической церкви по сложившейся традиции пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и потянула ее к себе. В этот момент на  лице Франциска отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную паломницу по руке. Видеозапись инцидента взбудоражило соцсети.

Напомним, ранее Папа Римский ударил женщину по рукам

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Папа Римский, Ватикан, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
stubborn+    01.01.2020, 15:54
Оценка:  0
stubborn+
Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские,-
А в мамы взять - естественно, тебя!

В.С.Высоцкий
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь