Папа Римский принес извинения за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за то, что случайно ударил женщину по рукам.

Папа Римский Франциск в среду 1 января принес извинения за свое поведение, когда он потерял терпение и ударил по руке одну очень активную паломницу. Об этом сообщает агентство AFP.

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“Иногда мы теряем терпение, это случается и со мной. Я прошу прощения за плохой пример, который произошел вчера“, - сказал глава католической церкви перед празднованием мессы в Ватикане.

Так, глава Католической церкви по сложившейся традиции пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и потянула ее к себе. В этот момент на лице Франциска отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную паломницу по руке. Видеозапись инцидента взбудоражило соцсети.

Напомним, ранее Папа Римский ударил женщину по рукам

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