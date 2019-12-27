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Папа Римский извинился за нанесенные паломнице побои

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Понтифик извинился за свое поведение по отношению к верующей и заявил, что терпение - это любовь.
Понтифик ударил женщину по рукам, когда она схватила его за рукав
Понтифик ударил женщину по рукам, когда она схватила его за рукав
 
Папа Римский Франциск извинился за инцидент с верующей, который произошел в канун Нового года, пишет в среду, 1 января, AFP
 
Речь идет о том, когда понтифик ударил по рукам не в меру активную паломницу, потянувшую его за рукав.
 
"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал Папа Римский, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
 
Напомним, что во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.
 
Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе. 
 
Папа Римский Франциск не сдержался и ударил женщину по руке. Видеозапись инцидента широко разошлась в соцсетях.
 
Еще сообщалось, что Папа Римский вспомнил об Украине в день Рождества.

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Теги: Ватикан, Папа Римский, паломники, верующие
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Источник: korrespondent.net

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