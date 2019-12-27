Папа Римский извинился за нанесенные паломнице побои

Понтифик извинился за свое поведение по отношению к верующей и заявил, что терпение - это любовь.

Понтифик ударил женщину по рукам, когда она схватила его за рукав

Папа Римский Франциск извинился за инцидент с верующей, который произошел в канун Нового года, пишет в среду, 1 января, AFP

Речь идет о том, когда понтифик ударил по рукам не в меру активную паломницу, потянувшую его за рукав.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал Папа Римский, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

Напомним, что во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.

Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе.

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