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В Сирию начали активно возвращаться беженцы

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Более 700 тысяч беженцев вернулись в Сирию с 2015 года. Только за прошедшие сутки с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца.
За пять лет вернулись более 700 тысяч человек
За пять лет вернулись более 700 тысяч человек
 
Более 741,9 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую республику, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю над перемещением беженцев, пишет в среду, 1 января, Интерфакс-Россия.
 
Данные по возвращению беженцев приводятся за период с 30 сентября 2015 г. 
 
Среди уже упомянутого количества беженцев, которые вернулись - 741,9 тыс. человек, женщин начисляется 222,89 тыс., а детей - 378,67 тыс.
 
Только за прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца: из Ливана 352 человека (женщин - 105, детей - 180), из Иордании - 501 человек (женщин - 150, детей - 256).
 
Как сообщалось, страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира.
 

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Теги: Сирия, беженцы
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Источник: korrespondent.net

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