Появилось видео беспорядков возле посольства США в Багдаде

Иракские власти осудили авиаудары США по членам шиитской группировки Каттаиб Хезболла, в результате которых есть жертвы..

В сети появилось видео беспорядков у здания посольства США в столице Ирака Багдаде, которое опубликовано агентством YJC в среду, 1 января.

Ранее ливанский телеканал Аль-Маядин сообщил, что американские военные применили против протестующих слезоточивый газ.

Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки Каттаиб Хезболла. По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения Аль-Хашд аш-Шааби.

Власти Ирака осудили американские удары.

В США оправдали действия тем, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками Катаиб Хезболлы по иракским базам.

В Пентагоне пояснили, что атаки стали ответом на действия движения, которые привели к гибели одного американского гражданина и ранению четырех военных в Киркуке.