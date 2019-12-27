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Ким Чен Ын отказался поздравлять корейцев с Новым годом

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Ким Чен Ын поздравлял своих сограждан, начиная с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен.
Глава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от поздравления граждан своего народа в новогоднее утро, пишет в среду, 1 января, Bloomberg.
 
Вместо поздравления на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием Ына.
 
На мероприятии северокорейский лидер, в частности, заявил, что больше не связан обязательствами моратория на ядерные испытания и анонсировал новые виды стратегических вооружений.
 
Отметим, что Ким Чен Ын ежегодно выступал с новогодними обращениями с 2013 года. Эту традицию заложил его дед Ким Ир Сен в 1940-х годах. 
 
"Год назад, когда дипломатия между Кимом и [президентом США Дональдом] Трампом выглядела более многообещающей, северокорейский лидер отказался от формальностей, чтобы произнести свое новогоднее обращение", — пишет издание.
 
Ранее Ын заявил, что вскоре Северная Корея покажет новый разработанный вид стратегического оружия. По его словам, США по-прежнему настроены враждебно по отношению к КНДР, поэтому Пхеньяну необходимо более активно разрабатывать стратегические вооружения.
 
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет "глубоко разочарован" в случае отказа Северной Кореи от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет.
 

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Теги: Северная Корея, оружие, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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