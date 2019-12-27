Помпео отменил визит в Киев: названа причина

Госсекретарь США вынужден отложить визит в Украину в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке.

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил тур в ряд стран из-за атаки на посоьство США в иракской столице Багдаде, пояснила пресс-служба Госдепартамента США в среду, 1 января.

Как известно, накануне сообщалось, что Помпео отложил поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Причина ранее не указывалась и официального подтверждения не было.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.

Одними из первых об отмене дипломатических визитов госсекретаря США сообщили в МИД Узбекистана.

Как известно, накануне атаковали посольство США в Багдаде . Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки Каттаиб Хезболла. По предварительной информации, в результате погибли 25 бойцов движения Аль-Хашд аш-Шааби.

В США оправдали действия тем, что решение о бомбардировках было принято в связи "с повторяющимися атаками Катаиб Хезболлы по иракским базам".

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