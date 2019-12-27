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Трамп в новогоднюю ночь упрекнул Меркель и Макрона за Украину

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Глава Белого дома уже не впервые выражает возмущение тем, что Украину максимально поддерживают только США.
Американский лидер призвал Европу сильнее поддерживать Украину
Американский лидер призвал Европу сильнее поддерживать Украину
 
Президент США Дональд Трамп в новогоднюю ночь призвал лидеров Германии и Франции усилить помощь Украине, пишет в среду, 1 января, Голос Америки.
Из соответствующим заявлением американский лидер выступил в общении с журналистами перед новогодней вечеринкой, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. 
 
Трамп упомянул Украину, когда сделал комплимент в адрес канцлера ФРГ Ангелы Мекрель.
 
"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?" - заявил глава Белого дома.
 
Он также добавил, что НАТО должно помочь Украине: 
 
"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.
 
Напомним, в Белом доме США заявили, что не существует никакой связи между приостановкой выплаты военной помощи Украине и телефонным разговором Трампа с Зеленским.
 
Отметим, что накануне Госсекретарь США Майкл Помпео отменил поездку в Украину из-за атаки на посоьство США в иракской столице Багдаде.

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Теги: Меркель, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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