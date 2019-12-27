Новый год в Италии: более 200 человек пострадали от пиротехники
В результате несчастного случая также погиб мужчина. Из-за петард многие пострадавшие лишились пальцев и получили травмы глаз.
В Италии во время празднования Нового года погиб один человек и 204 были ранены. Об этом 1 января сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на местные власти.
Как отметили римские СМИ, это - самые тяжелые "потери" в новогоднюю ночь за последние шесть лет.
В области Марке мужчина разбился насмерть, упав с обрыва. Он не рассчитал силы, когда пытался спуститься, чтобы потушить пожар, разгоревшийся из-за использования праздничной пиротехники.
По данным МВД Италии, основной причиной травм стали петарды. Среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области два человека попали в реанимацию из-за травм, полученных в результате взрыва фейерверка.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент