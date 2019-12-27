Новый год в Италии: более 200 человек пострадали от пиротехники

В результате несчастного случая также погиб мужчина. Из-за петард многие пострадавшие лишились пальцев и получили травмы глаз.

Празднование Нового года в Италии

В Италии во время празднования Нового года погиб один человек и 204 были ранены. Об этом 1 января сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на местные власти.

Как отметили римские СМИ, это - самые тяжелые "потери" в новогоднюю ночь за последние шесть лет.

В области Марке мужчина разбился насмерть, упав с обрыва. Он не рассчитал силы, когда пытался спуститься, чтобы потушить пожар, разгоревшийся из-за использования праздничной пиротехники.

По данным МВД Италии, основной причиной травм стали петарды. Среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся 11 человек.

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