Джулиани заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

Адвокат Трампа также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом в среду, 2 января, сообщил телеканал ABC

Как отметил Джулиани в беседе с журналистами, "он бы дал показания".

Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти.

"Я бы с удовольствием занялся этим делом", - указал он.

Напомним, 19 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента. Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи. Далее дело об импичменте продолжит рассматривать Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

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