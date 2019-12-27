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Джулиани заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

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Адвокат Трампа также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.
Адвокат президента США Рудольф Джулиани
Адвокат президента США Рудольф Джулиани
 
Адвокат президента США Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом в среду, 2 января, сообщил телеканал ABC.
 
Как отметил Джулиани в беседе с журналистами, "он бы дал показания".
 
Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.
 
Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти.
 
"Я бы с удовольствием занялся этим делом", - указал он.

Напомним, 19 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Далее дело об импичменте продолжит рассматривать Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. 

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Теги: Импичмент Президента, США, адвокат, Трамп, Дональд Трамп, сенат, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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