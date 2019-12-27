Акция Новогодний марш солидарности завершилась досрочно по требованиям правоохранителей.

В Гонконге в первый день 2020 года прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценкам организаторов, приняли участие более миллиона человек. Об этом 1 января сообщила газета South China Morning Post

Отмечается, что за день полиция задержала более 400 нарушителей.

Как указали в организации Фронт за гражданские права человека, более миллиона протестующих вышли на улицы, однако точно определить численность шествия было трудно из-за требования полиции его свернуть.

По оценкам правоохранителей, на 17.15 по местному времени в шествии участвовали 47 тысяч человек, и еще около 13 тысяч оставались у точки сбора и начала демонстрации.

Из-за радикальных действий некоторых демонстрантов полицейские потребовали досрочно прекратить марш. В частности, протестующие разбили окна в трех отделениях банка HSBC, разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги и бросали бутылки с зажигательной смесью.

В целом представители властей сочли допущенные нарушения незначительными.

В ночь на 1 января во время беспорядков полицейске применяли слезоточивый газ и водометы. Впервые за десять лет в городе отменили традиционные масштабные фейерверки и заменили их световым шоу с элементами пиротехники.

Cмотрите фотогалерею: В Гонконге задержали более 400 протестующих

Напомним, в Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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