В Гонконге задержали более 400 протестующих
Акция Новогодний марш солидарности завершилась досрочно по требованиям правоохранителей.
В Гонконге в первый день 2020 года прошел Новогодний марш солидарности, в котором, по оценкам организаторов, приняли участие более миллиона человек. Об этом 1 января сообщила газета South China Morning Post.
Отмечается, что за день полиция задержала более 400 нарушителей.
Как указали в организации Фронт за гражданские права человека, более миллиона протестующих вышли на улицы, однако точно определить численность шествия было трудно из-за требования полиции его свернуть.
По оценкам правоохранителей, на 17.15 по местному времени в шествии участвовали 47 тысяч человек, и еще около 13 тысяч оставались у точки сбора и начала демонстрации.
Из-за радикальных действий некоторых демонстрантов полицейские потребовали досрочно прекратить марш. В частности, протестующие разбили окна в трех отделениях банка HSBC, разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги и бросали бутылки с зажигательной смесью.
В целом представители властей сочли допущенные нарушения незначительными.
В ночь на 1 января во время беспорядков полицейске применяли слезоточивый газ и водометы. Впервые за десять лет в городе отменили традиционные масштабные фейерверки и заменили их световым шоу с элементами пиротехники.
Cмотрите фотогалерею: В Гонконге задержали более 400 протестующих
Напомним, в Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.
Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.
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