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В ВОЗ развенчали миф о пользе рассола после застолий

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Маринованные овощи, квашеная капуста или сыр не могут устранить все последствия употребления алкоголя.
Эксперт ВОЗ советует соблюдать меру во время праздничных застолий
Эксперт ВОЗ советует соблюдать меру во время праздничных застолий
pixabay.com
 
Эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек отметил, что маринованные овощи, квашеная капуста или сыр не смогут устранить все негативные последствия праздничных застолий. Об этом 2 января сообщило агентство РИА Новости.
 
Как указал Эмбарек, эти продукты не являются лекарствами и не могут оказать воздействие на печень.
 
"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников", - подчеркнул эксперт ВОЗ.
 
Он напомнил, что употреблять все в меру - по-прежнему является лучшим советом.
 
Ранее индийские ученые пришли к выводу, что кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее справиться с похмельем.
 

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Теги: алкоголь, ВОЗ, похмелье, алкогольные напитки
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Источник: korrespondent.net

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